***ISATR* *KORTS* *NRHOL* *FBBNK* *YDATH* *TFNVK* *DNFIN* *ISFIN* *YKBNK* *ZOREN* *EXIMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları









***ISATR******KORTS******NRHOL******FBBNK******YDATH******TFNVK******DNFIN******ISFIN******YKBNK******ZOREN******EXIMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler DNFIN, EXIMB, FBBNK, ISATR, ISFIN, KORTS, NRHOL, TFNVK, YDATH, YKBNK, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK32111 FİNANSMAN BONOSU 17/03/2021 İtfaDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK32111 FİNANSMAN BONOSU 17/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. EXIMB TRSEXIM92214 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeFİBABANKA A.Ş. FBBNK TRSFIBA10016 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB62911 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN32121 FİNANSMAN BONOSU 17/03/2021 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT52126 FİNANSMAN BONOSU 17/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRSNHOL32214 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK32123 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/03/2021 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK32123 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YDATH TRSYDAT32212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK42129 FİNANSMAN BONOSU 17/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK62112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN72117 FİNANSMAN BONOSU 17/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12215 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT080328T15 DEVLET TAHVİLİ 17/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT120325T12 DEVLET TAHVİLİ 17/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT140922T17 DEVLET TAHVİLİ 17/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918831BIST