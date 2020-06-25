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***ISATR* *NRBNK* *INALR* *ATLFA* *GARAN* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi

25.06.2020 16:55
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******NRBNK******INALR******ATLFA******GARAN******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, ATLFA, GARAN, INALR, ISATR, NRBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK620O1 FİNANSMAN BONOSU 25/06/2020 İtfa
ATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK62012 FİNANSMAN BONOSU 25/06/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A19 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 25/06/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A19 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 25/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A27 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 25/06/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A27 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 25/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INALR TRSINAL62119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB92918 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 25/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL62016 FİNANSMAN BONOSU 25/06/2020 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852908


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 53,90 483.214 % 10,00  
AYEN 4,85 259.116.165 % 9,98  
ISBIR 1.127,00 1.147.424 % 9,95  
AKSUE 11,06 28.707.143 % 9,94  
GEREL 5,22 34.689.576 % 9,89  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4802 8,5227 % -0,06  
Frank 7,1950 7,2384 % -0,06  
Riyal 1,8217 1,8308 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.761 1.762 0,29  
Altın Gr. 389 389 0,44  
Cumhuriyet 2.579 2.618 -6,00  
Tam 2.592 2.606 5,50  
Yarım 1.259 1.275 2,60  
Çeyrek 630 638 1,30  
Gümüş.Ons 17,75 17,79 0,27  
Gümüş Gr. 3,91 3,92 0,06  
B. Petrol 41,11 41,11 0,80  
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