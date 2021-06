***ISATR* *NRHOL* *FBBNK* *YDATH* *EKTVK* *ULSFA* *ZOREN* *BSRFK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler BSRFK, EKTVK, FBBNK, ISATR, NRHOL, ULSFA, YDATH, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüBAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR62117 FİNANSMAN BONOSU 16/06/2021 İtfaBAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR62117 FİNANSMAN BONOSU 16/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62125 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/06/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62125 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62133 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/06/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62133 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeFİBABANKA A.Ş. FBBNK TRSFIBA10016 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 16/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB62911 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 16/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRSNHOL32214 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ULSFA TRFULFK62124 FİNANSMAN BONOSU 16/06/2021 İtfaYDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YDATH TRSYDAT32212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN72117 FİNANSMAN BONOSU 16/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12215 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD151221T10 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 16/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD160621T17 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 16/06/2021 İtfaTCMB TRD160621T17 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 16/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT140623T19 DEVLET TAHVİLİ 16/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942665BIST