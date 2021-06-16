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***ISATR* *NRHOL* *FBBNK* *YDATH* *EKTVK* *ULSFA* *ZOREN* *BSRFK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

16.06.2021 16:34



***ISATR******NRHOL******FBBNK******YDATH******EKTVK******ULSFA******ZOREN******BSRFK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BSRFK, EKTVK, FBBNK, ISATR, NRHOL, ULSFA, YDATH, ZOREN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR62117 FİNANSMAN BONOSU 16/06/2021 İtfa
BAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR62117 FİNANSMAN BONOSU 16/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62125 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/06/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62125 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62133 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/06/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62133 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
FİBABANKA A.Ş. FBBNK TRSFIBA10016 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 16/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB62911 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 16/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRSNHOL32214 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ULSFA TRFULFK62124 FİNANSMAN BONOSU 16/06/2021 İtfa
YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YDATH TRSYDAT32212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN72117 FİNANSMAN BONOSU 16/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12215 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD151221T10 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 16/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD160621T17 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 16/06/2021 İtfa
TCMB TRD160621T17 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 16/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT140623T19 DEVLET TAHVİLİ 16/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942665


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ISBIR 6.655,20 1.946.655 % 10,00  
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