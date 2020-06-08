***ISATR* *QNBFF* *HALKB* *ZORLF* *KNTFA* *KLNMA* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/
08.06.2020 16:23
***ISATR******QNBFF******HALKB******ZORLF******KNTFA******KLNMA******OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ISATR, KLNMA, KNTFA, OYAKC, QNBFF, HALKB, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB62017 FİNANSMAN BONOSU 08/06/2020 İtfa
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. KLNMA TRPKYVFA2318 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 08/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KENT FAKTORİNG A.Ş. KNTFA TRFKNTF62015 FİNANSMAN BONOSU 08/06/2020 İtfa
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSADNA92011 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 08/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF62034 FİNANSMAN BONOSU 08/06/2020 İtfa
QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF92015 FİNANSMAN BONOSU 08/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62057 FİNANSMAN BONOSU 08/06/2020 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFE2010 FİNANSMAN BONOSU 08/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849887
BIST