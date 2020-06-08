***ISATR* *QNBFF* *HALKB* *ZORLF* *KNTFA* *KLNMA* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***ISATR******QNBFF******HALKB******ZORLF******KNTFA******KLNMA******OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ISATR, KLNMA, KNTFA, OYAKC, QNBFF, HALKB, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB62017 FİNANSMAN BONOSU 08/06/2020 İtfaTÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. KLNMA TRPKYVFA2318 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 08/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKENT FAKTORİNG A.Ş. KNTFA TRFKNTF62015 FİNANSMAN BONOSU 08/06/2020 İtfaOYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSADNA92011 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 08/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF62034 FİNANSMAN BONOSU 08/06/2020 İtfaQNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF92015 FİNANSMAN BONOSU 08/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62057 FİNANSMAN BONOSU 08/06/2020 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFE2010 FİNANSMAN BONOSU 08/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849887BIST