Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISATR* *QNBFF* *HALKB* *ZORLF* *KNTFA* *KLNMA* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

08.06.2020 16:23
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******QNBFF******HALKB******ZORLF******KNTFA******KLNMA******OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ISATR, KLNMA, KNTFA, OYAKC, QNBFF, HALKB, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB62017 FİNANSMAN BONOSU 08/06/2020 İtfa
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. KLNMA TRPKYVFA2318 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 08/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KENT FAKTORİNG A.Ş. KNTFA TRFKNTF62015 FİNANSMAN BONOSU 08/06/2020 İtfa
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSADNA92011 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 08/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF62034 FİNANSMAN BONOSU 08/06/2020 İtfa
QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF92015 FİNANSMAN BONOSU 08/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62057 FİNANSMAN BONOSU 08/06/2020 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFE2010 FİNANSMAN BONOSU 08/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849887


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:37109.317
Değişim :  -0,64% |  -704,86
Açılış :  110.332  
Önceki Kapanış :  110.022  
En Yüksek
111.043 En Düşük
109.248
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MNDRS 3,08 47.852.283 % 10,00  
RTALB 20,60 6.874.467 % 9,98  
LUKSK 14,88 1.310.958 % 9,98  
MAALT 87,70 26.065.970 % 9,97  
YONGA 26,80 319.968 % 9,93  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5867 8,6297 % 0,49  
Frank 7,0717 7,1143 % 1,01  
Riyal 1,8046 1,8137 % 0,47  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.695 1.695 9,88  
Altın Gr. 370 370 3,54  
Cumhuriyet 2.399 2.431 -16,00  
Tam 2.470 2.498 -20,30  
Yarım 1.205 1.219 -9,90  
Çeyrek 603 610 -5,00  
Gümüş.Ons 17,53 17,57 0,13  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 0,04  
B. Petrol 41,06 41,06 -1,24  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru