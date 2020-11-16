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***ISATR* *TEBNK* *MBFTR* *GARAN* *PBTR* *EKTVK* *ODEA* *AKBNK* *ERGLI* *KORTS* *SKBNK* *CRDFA* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,

16.11.2020 18:06
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******TEBNK******MBFTR******GARAN******PBTR******EKTVK******ODEA******AKBNK******ERGLI******KORTS******SKBNK******CRDFA******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, CRDFA, EKTVK, ERGLI, GARAN, ISATR, KORTS, MBFTR, ODEA, PBTR, SKBNK, TEBNK, ZOREN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK12171 FİNANSMAN BONOSU 16/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFCK2016 FİNANSMAN BONOSU 16/11/2020 İtfa
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFCK2016 FİNANSMAN BONOSU 16/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2020 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/11/2020 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2020 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT12114 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT22113 FİNANSMAN BONOSU 16/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTA2018 FİNANSMAN BONOSU 16/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANA2047 FİNANSMAN BONOSU 16/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRSGRAN23013 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 16/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISBK2016 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/11/2020 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTK2013 FİNANSMAN BONOSU 16/11/2020



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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FLAP 9,35 142.997.981 % 10,00  
CASA 49,50 2.099.988 % 10,00  
KENT 324,50 8.628.590 % 10,00  
DAGI 8,80 111.279.288 % 10,00  
DGGYO 9,57 5.124.925 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7116 7,7134 % 0,43  
Euro 9,1288 9,1378 % 0,55  
Sterlin 10,1597 10,2106 % 0,55  
Frank 8,4326 8,4834 % 0,64  
Riyal 2,0543 2,0646 % 0,61  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.889 1.890 1,14  
Altın Gr. 469 469 2,73  
Cumhuriyet 3.122 3.169 5,00  
Tam 3.106 3.184 9,13  
Yarım 1.501 1.540 4,42  
Çeyrek 753 770 2,21  
Gümüş.Ons 24,61 24,65 -0,02  
Gümüş Gr. 6,11 6,11 0,02  
B. Petrol 44,24 44,24 1,46  
Seans Raporu 18:05
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