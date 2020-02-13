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***ISATR* *TSKB* *ISKUR* *ISBTR* *IYM* *ISCTR* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

13.02.2020 13:23
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******TSKB******ISKUR******ISBTR******IYM******ISCTR******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [ISBTR, ISATR, ISKUR, ISCTR, TSKB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ortaklarından Trakya Yatırım Holding A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %5,80'ine tekabül eden toplam 162.301.658 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 1,37 TL fiyatla alıcı Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye Kurumumuz aracılığıyla (alıcı ve satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Satılacak 162.301.658 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören nitelikte"dir. 
Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak belirlenmiştir.
Satış işleminin 14 Şubat 2020 tarihinde ve işlemin takasının da Borsa dışında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Başvuru dilekçesi Ek'te yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818781


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TSPOR 4,62 678.832.395 % 16,96  
ISBTR 56.350,00 4.226.250 % 15,00  
RHEAG 2,35 28.484.963 % 14,63  
ISATR 380.383,00 380.383 % 14,57  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8712 7,9107 % 0,77  
Frank 6,1661 6,2033 % 0,14  
Riyal 1,6099 1,6179 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.574 1.574 6,81  
Altın Gr. 307 307 2,04  
Cumhuriyet 2.031 2.061 14,00  
Tam 2.022 2.073 14,99  
Yarım 977 1.003 7,25  
Çeyrek 490 501 3,63  
Gümüş.Ons 17,61 17,65 0,14  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,04  
B. Petrol 55,38 55,38 -0,41  
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