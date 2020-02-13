***ISATR* *TSKB* *ISKUR* *ISBTR* *IYM* *ISCTR* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***ISATR******TSKB******ISKUR******ISBTR******IYM******ISCTR******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [ISBTR, ISATR, ISKUR, ISCTR, TSKB]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Sınai Kalkınma Bankası ortaklarından Trakya Yatırım Holding A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %5,80'ine tekabül eden toplam 162.301.658 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 1,37 TL fiyatla alıcı Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye Kurumumuz aracılığıyla (alıcı ve satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.Satılacak 162.301.658 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören nitelikte"dir.Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak belirlenmiştir.Satış işleminin 14 Şubat 2020 tarihinde ve işlemin takasının da Borsa dışında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.Söz konusu işlemin Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.Başvuru dilekçesi Ek'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818781BIST