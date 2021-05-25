***ISATR* *ZORLF* *ZKBVK* *BRKT* *TFNVK* *ENJSA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı









***ISATR******ZORLF******ZKBVK******BRKT******TFNVK******ENJSA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler BRKT, ENJSA, ISATR, TFNVK, ZKBVK, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52144 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52144 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52151 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52151 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSA22315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB32211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK52113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2021 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK52113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK52110 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2021 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK52110 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF72113 FİNANSMAN BONOSU 25/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937965BIST