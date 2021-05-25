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***ISATR* *ZORLF* *ZKBVK* *BRKT* *TFNVK* *ENJSA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı

25.05.2021 17:57



***ISATR******ZORLF******ZKBVK******BRKT******TFNVK******ENJSA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKT, ENJSA, ISATR, TFNVK, ZKBVK, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52144 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52144 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52151 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52151 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSA22315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB32211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK52113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK52113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK52110 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2021 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK52110 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF72113 FİNANSMAN BONOSU 25/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937965


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