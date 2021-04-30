***ISBIR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
30.04.2021 16:54
***ISBIR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ISBIR
03.05.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ISBIR HOLDING ISBIR 6 5,1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933436
BIST
16:401.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,11
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
16:408,2832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0802
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2850
En Düşük
8,1830
16:4010,0080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0442
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0307
En Düşük
9,9251
16:40471,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,93
|Açılış
|: 471,18
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,88
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler16:40
|FORMT
|1,32
|14.346.136
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.565.982
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|PRKME
|5,63
|25.286.929
|% 9,96
|
|KRTEK
|11,70
|70.956.501
|% -10,00
|
|VAKFN
|26,28
|105.517.742
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|113,40
|1.164.793.121
|% 4,61
|
|EREGL
|19,13
|824.699.207
|% -0,67
|
|PETKM
|6,74
|726.908.013
|% 0,60
|
|THYAO
|12,14
|671.821.045
|% 1,34
|
|GARAN
|7,22
|604.100.824
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,82
|207.330.332
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|235.027.968
|% 0,00
|
|PETKM
|6,74
|726.908.013
|% 0,60
|
|GARAN
|7,22
|604.100.824
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,19
|534.758.697
|% 0,98
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2804
|8,2832
|% 0,98
|
|Euro
|10,0008
|10,0080
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,4444
|11,5018
|% 0,40
|
|Frank
|9,0557
|9,1103
|% 0,79
|
|Riyal
|2,1993
|2,2103
|% 0,89
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-3,84
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,50
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,09
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|0,06
|
|B. Petrol
|66,92
|66,92
|-1,13
|