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***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

25.03.2021 16:27



***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. (Grant Thornton International)'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920483


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Cumhuriyet 2.942 2.987 27,00  
Tam 2.929 3.004 23,97  
Yarım 1.415 1.453 11,60  
Çeyrek 710 727 5,79  
Gümüş.Ons 25,05 25,08 -0,03  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,02  
B. Petrol 62,36 62,36 -2,05  
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