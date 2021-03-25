***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. (Grant Thornton International)'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920483BIST