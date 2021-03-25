***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.03.2021 16:27
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. (Grant Thornton International)'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920483
BIST
17:431.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,79
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
17:437,9518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0308
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
17:439,4252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0403
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
17:43443,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,72
|Açılış
|: 443,52
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler17:41
|VERTU
|29,26
|67.534.063
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|SEYKM
|35,00
|59.297.739
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|28.688.253
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,07
|3.295.997.705
|% -1,81
|
|SASA
|46,68
|1.747.163.587
|% -1,31
|
|KOZAL
|121,80
|1.206.747.794
|% 2,53
|
|THYAO
|12,79
|945.086.051
|% -1,69
|
|PETKM
|5,68
|899.990.937
|% 1,07
|
|GARAN
|7,07
|3.295.997.705
|% -1,81
|
|SKBNK
|1,22
|338.978.989
|% 2,52
|
|TSKB
|1,42
|298.330.518
|% -2,74
|
|EKGYO
|1,91
|351.265.028
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|384.243.110
|% -2,24
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9517
|7,9561
|% 0,44
|
|Euro
|9,4068
|9,4259
|% 0,44
|
|Sterlin
|10,8907
|10,9453
|% 0,75
|
|Frank
|8,4483
|8,4992
|% 0,18
|
|Riyal
|2,1153
|2,1259
|% 0,43
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|2,28
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,27
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,02
|
|B. Petrol
|62,36
|62,36
|-2,05
|
Seans Raporu
17:41
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17:56XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 25, 392.00 milyon TL de
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17:56PRZMA
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 051, 756 adet işlem
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17:55SANKO
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 11.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 176, 641 adet işlem
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17:54TURGG
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 128.10 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 342 adet işlem
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17:53PRZMA
Yüzde -4.45 oranında düşüşle 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 018, 669 adet işlem