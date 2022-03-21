***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.03.2022 10:35
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grand Thornton International)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunların ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grant Thornton International)'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011653
BIST
10:362.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 13,65
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.162
En Düşük
2.152
10:3614,8442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0546
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8515
En Düşük
14,7777
10:3616,4051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0414
|Açılış
|: 16,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4243
En Düşük
16,3493
10:36918,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,53
|Açılış
|: 918,47
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
919,13
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler10:36
|OLMK
|7,70
|1.607.013
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.209.602
|% 9,96
|
|KAPLM
|68,05
|7.778.597
|% 9,94
|
|IDEAS
|21,14
|9.543.358
|% 9,93
|
|DGGYO
|9,64
|1.718.633
|% 9,92
|
|PKENT
|322,70
|43.919.136
|% -8,84
|
|AVGYO
|2,67
|11.502.015
|% -7,29
|
|ATAGY
|4,07
|2.250.478
|% -6,22
|
|BRMEN
|1,90
|56.189
|% -5,00
|
|SAMAT
|6,44
|2.672.460
|% -4,02
|
|THYAO
|27,94
|387.486.418
|% 0,79
|
|PETKM
|8,85
|370.447.073
|% 2,19
|
|EREGL
|36,06
|343.322.402
|% -0,28
|
|KRDMD
|14,86
|336.740.474
|% 0,75
|
|ASELS
|23,82
|252.795.670
|% 2,23
|
|ODAS
|1,61
|68.460.069
|% 0,00
|
|PETKM
|8,85
|370.447.073
|% 2,19
|
|YKBNK
|3,96
|125.086.787
|% 1,28
|
|KARSN
|4,40
|114.609.706
|% 1,38
|
|KRDMD
|14,86
|336.740.474
|% 0,75
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8342
|14,8442
|% 0,37
|
|Euro
|16,3921
|16,4051
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,4682
|19,5658
|% 0,19
|
|Frank
|15,8222
|15,9175
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9435
|3,9633
|% 0,32
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|4,15
|
|Altın Gr.
|918
|918
|4,53
|
|Cumhuriyet
|6.055
|6.150
|-16,00
|
|Tam
|6.030
|6.180
|-29,63
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-14,33
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-7,16
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,51
|