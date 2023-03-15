***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.03.2023 09:20
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grand Thornton International)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunların ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grant Thornton International)'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124846
BIST
13:225.169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -38,67
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.146
13:2218,9844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
13:2220,2073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1584
|Açılış
|: 20,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
20,1967
13:221.163,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,79
|Açılış
|: 1.163,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler13:22
|GOKNR
|17,71
|56.232.987
|% 10,00
|
|MARKA
|10,70
|17.824.180
|% 9,97
|
|EMKEL
|12,39
|257.833.296
|% 9,94
|
|ONCSM
|127,40
|84.135.671
|% 9,92
|
|VKING
|48,26
|26.121.432
|% 9,38
|
|KATMR
|1,37
|47.420.888
|% -16,97
|
|MMCAS
|4,64
|59.888
|% -9,90
|
|TUCLK
|28,98
|38.043.475
|% -8,35
|
|GLRYH
|10,03
|30.067.693
|% -6,52
|
|PENTA
|26,08
|621.923.588
|% -6,46
|
|ISCTR
|14,29
|2.643.455.928
|% -0,56
|
|TUPRS
|580,40
|2.622.839.611
|% 4,54
|
|EREGL
|39,52
|1.803.593.932
|% -0,30
|
|YKBNK
|11,12
|1.733.239.026
|% -0,09
|
|THYAO
|132,00
|1.554.049.004
|% -0,23
|
|ISCTR
|14,29
|2.643.455.928
|% -0,56
|
|YKBNK
|11,12
|1.733.239.026
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,33
|801.202.816
|% -3,04
|
|AKBNK
|18,66
|1.329.457.918
|% 0,59
|
|KRDMD
|20,16
|1.381.281.114
|% -1,08
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9803
|18,9844
|% 0,05
|
|Euro
|20,2003
|20,2073
|% -0,78
|
|Sterlin
|22,9344
|23,0495
|% -0,30
|
|Frank
|20,5759
|20,6999
|% -0,49
|
|Riyal
|5,0389
|5,0642
|% 0,00
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|2,81
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.163
|1,03
|
|Cumhuriyet
|7.822
|7.940
|19,00
|
|Tam
|7.867
|7.915
|1,00
|
|Yarım
|3.844
|3.873
|1,00
|
|Çeyrek
|1.922
|1.936
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,31
|13,33
|0,09
|
|B. Petrol
|77,71
|77,71
|0,26
|