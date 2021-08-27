***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
27.08.2021 12:20
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Şirket Esas Sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
5 04/08/2021 04/08/2021 10380
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960753
BIST
13:391.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.452
En Düşük
1.444
13:398,3963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0083
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3639
13:399,8756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0059
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8947
En Düşük
9,8344
13:39484,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,50
|Açılış
|: 484,63
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler13:37
|DESA
|10,12
|6.874.600
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.034.680
|% 10,00
|
|BALAT
|6,86
|1.534.994
|% 9,94
|
|KTSKR
|67,10
|50.231.157
|% 8,14
|
|ALCAR
|332,00
|58.343.073
|% 7,44
|
|EDATA
|12,13
|4.496.215
|% -9,95
|
|BAGFS
|17,50
|846.703
|% -6,96
|
|PENTA
|79,65
|2.487.307
|% -4,61
|
|GESAN
|23,52
|426.400.084
|% -4,47
|
|KNFRT
|16,32
|15.289.605
|% -4,34
|
|THYAO
|12,57
|432.391.880
|% -1,72
|
|GESAN
|23,52
|426.400.084
|% -4,47
|
|KRDMD
|7,66
|371.000.818
|% 1,32
|
|PETKM
|6,21
|316.569.304
|% 2,14
|
|GARAN
|9,45
|287.894.123
|% 0,11
|
|ODAS
|1,48
|135.519.967
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,54
|136.874.883
|% 0,40
|
|PETKM
|6,21
|316.569.304
|% 2,14
|
|KRDMD
|7,66
|371.000.818
|% 1,32
|
|TRGYO
|4,12
|194.961.999
|% 2,49
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3964
|8,4028
|% 0,18
|
|Euro
|9,8729
|9,8770
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,4696
|11,5271
|% 0,14
|
|Frank
|9,1104
|9,1653
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2318
|2,2430
|% 0,13
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,63
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.258
|9,00
|
|Tam
|3.194
|3.274
|9,54
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|4,62
|
|Çeyrek
|774
|792
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,03
|
|B. Petrol
|71,10
|71,10
|0,92
|