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***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

15.11.2021 19:46
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı


***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/09/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Bağımsız Üye Yoktur
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Endüstriyel amaçla kullanılan ambalaj üretimi
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
141.465.993,92
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15.11.2021
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
12.760.000 TL
Beher Pay Fiyatı
11,85 TL
Toplam Tutar
151.206.000 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%9,01
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%70,88
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%70,88
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,769
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%19,33
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
137.413.456 TL kar
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Belirlenmedi
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Halka arz kapsamında satış
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Borsa halka arz fiyatı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. paylarının halka arzı kapsamında Şirketimizin portföyünde bulunan ve İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi'nin (halka arz öncesi) sermayesinin %89,73'üne karşılık gelen 113.033.257,73 TL nominal değerli paylardan 12.760.000 TL nominal değerli kısmı satılmıştır. 
Satış sonrası 100.273.257,73 TL  olan iştirak tutarımız, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.' nin halka arz sonrası sermayesi olan 141.465.993,92 TL'nin %70,88'i olmuştur.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977905


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AKBNK 6,97 1.198.742.993 % 9,94  
SAHOL 14,06 792.672.566 % 9,93  
GARAN 11,63 172.565.521 % 9,92  
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Altın Gr. 604 604 4,16  
Cumhuriyet 3.967 4.027 5,00  
Tam 3.948 4.047 5,48  
Yarım 1.908 1.958 2,65  
Çeyrek 957 979 1,32  
Gümüş.Ons 25,14 25,18 -0,14  
Gümüş Gr. 8,12 8,14 -0,00  
B. Petrol 82,00 82,00 -0,17  
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