***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30/09/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Bağımsız Üye YokturSatılan Finansal Duran Varlığın Ünvanıİşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuEndüstriyel amaçla kullanılan ambalaj üretimiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi141.465.993,92İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih15.11.2021Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı12.760.000 TLBeher Pay Fiyatı11,85 TLToplam Tutar151.206.000 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%9,01Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%70,88Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%70,88Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,769İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%19,33Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı137.413.456 TL karVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiBelirlenmediVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıHalka arz kapsamında satışKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiBorsa halka arz fiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. paylarının halka arzı kapsamında Şirketimizin portföyünde bulunan ve İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi'nin (halka arz öncesi) sermayesinin %89,73'üne karşılık gelen 113.033.257,73 TL nominal değerli paylardan 12.760.000 TL nominal değerli kısmı satılmıştır.Satış sonrası 100.273.257,73 TL olan iştirak tutarımız, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.' nin halka arz sonrası sermayesi olan 141.465.993,92 TL'nin %70,88'i olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977905BIST