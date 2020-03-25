***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin2019 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları ile dipnotları ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832205BIST