***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi
25.03.2020 18:36
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi )
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Türkçe
Finansal Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin2019 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları ile dipnotları ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832205
BIST
18:0589.063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -223,19
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
18:056,4578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0356
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
18:057,0033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0733
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
18:05336,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,09
|Açılış
|: 335,96
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,42
|9.513.416
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|78.474.098
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.796.199
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.129.700
|% 10,00
|
|ISKUR
|276.710,50
|276.711
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|19.006.013
|% -9,99
|
|METAL
|0,61
|17.044
|% -6,15
|
|MZHLD
|10,32
|42.772
|% -5,41
|
|PEKGY
|2,30
|9.596.406
|% -5,35
|
|ISYAT
|2,24
|15.312.839
|% -5,08
|
|ASELS
|23,44
|1.426.631.805
|% 2,63
|
|THYAO
|8,77
|1.317.778.715
|% 5,79
|
|GARAN
|7,50
|1.294.671.715
|% -1,06
|
|YKBNK
|1,87
|400.417.317
|% -1,58
|
|ISFIN
|2,88
|374.731.832
|% -2,70
|
|YKBNK
|1,87
|400.417.317
|% -1,58
|
|GARAN
|7,50
|1.294.671.715
|% -1,06
|
|ODAS
|1,25
|196.217.199
|% -1,57
|
|THYAO
|8,77
|1.317.778.715
|% 5,79
|
|ISFIN
|2,88
|374.731.832
|% -2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6024
|7,6406
|% 1,08
|
|Frank
|6,5685
|6,6080
|% 0,91
|
|Riyal
|1,7150
|1,7236
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.616
|-5,43
|
|Altın Gr.
|335
|336
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,39
|14,45
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,05
|
|B. Petrol
|26,89
|26,89
|-0,26
|