***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
11.03.2021 23:34
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
635.040 24.074.822 -124.822 31.457.996 67.631.994 -4.173.825 -226.662 -12.449.970 6.967.523 52.133.985 8.316.915 174.242.996 37.172.329 211.415.325
Transferler
1.227.242 7.089.673 -8.316.915
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-83.367 -63.865 -2.106.875 40.001.565 37.747.458 5.055.259 42.802.717
Dönem Karı (Zararı)
40.001.565 40.001.565 5.133.532 45.135.097
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-83.367 -63.865 -2.106.875 -2.254.107 -78.273 -2.332.380
Kar Payları
-760.675 -385.708 -1.146.383 -1.146.383
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-162.233 -1.269.923 -1.742.896 206.738 137.522 800.269 2.189.906 1.178.400 1.337.782 -1.337.782 0
Dönem Sonu Bakiyeler
635.040 23.912.589 -124.822 30.188.073 65.889.098 -4.050.454 153.005 -13.756.576 9.623.996 60.016.350 40.001.565 212.181.853 40.889.806 253.071.659
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
635.040 23.912.589 -124.822 30.188.073 65.889.098 -4.050.454 153.005 13.756.576 9.623.996 60.016.350 40.001.565 212.181.853 40.889.806 253.071.659
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.329.488 38.672.077 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.131.686 101.323 -3.252.708 118.462.829 114.179.760 21.209.109 135.388.869
Dönem Karı (Zararı)
118.462.829 118.462.831 21.822.957 140.285.788
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.131.686 101.323 -3.252.708 -4.283.071 -613.848 -4.896.919
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-520.440 -520.440
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
51.680 51.682 51.682
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
19.748 15.528 550.481 -8.605 263.322 22.602 863.077 -863.077 0
Dönem Sonu Bakiyeler
635.040 23.932.337 -124.822 30.203.601 66.439.580