***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler635.040 24.074.822 -124.822 31.457.996 67.631.994 -4.173.825 -226.662 -12.449.970 6.967.523 52.133.985 8.316.915 174.242.996 37.172.329 211.415.325Transferler1.227.242 7.089.673 -8.316.915Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-83.367 -63.865 -2.106.875 40.001.565 37.747.458 5.055.259 42.802.717Dönem Karı (Zararı)40.001.565 40.001.565 5.133.532 45.135.097Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-83.367 -63.865 -2.106.875 -2.254.107 -78.273 -2.332.380Kar Payları-760.675 -385.708 -1.146.383 -1.146.383Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-162.233 -1.269.923 -1.742.896 206.738 137.522 800.269 2.189.906 1.178.400 1.337.782 -1.337.782 0Dönem Sonu Bakiyeler635.040 23.912.589 -124.822 30.188.073 65.889.098 -4.050.454 153.005 -13.756.576 9.623.996 60.016.350 40.001.565 212.181.853 40.889.806 253.071.659Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler635.040 23.912.589 -124.822 30.188.073 65.889.098 -4.050.454 153.005 13.756.576 9.623.996 60.016.350 40.001.565 212.181.853 40.889.806 253.071.659Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.329.488 38.672.077 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.131.686 101.323 -3.252.708 118.462.829 114.179.760 21.209.109 135.388.869Dönem Karı (Zararı)118.462.829 118.462.831 21.822.957 140.285.788Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.131.686 101.323 -3.252.708 -4.283.071 -613.848 -4.896.919Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-520.440 -520.440Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması51.680 51.682 51.682Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)19.748 15.528 550.481 -8.605 263.322 22.602 863.077 -863.077 0Dönem Sonu Bakiyeler635.040 23.932.337 -124.822 30.203.601 66.439.580