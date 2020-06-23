***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonuçlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 27.05.2020Genel Kurul Tarihi 23.06.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.06.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20 (Midas Otel) Çankaya-ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - Faaliyet dönemine ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması4 - Faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması5 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi6 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karar bağlanması7 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi10 - Dilek ve görüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Çağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Toplantıda hazır bulunanlar listesi ile alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar27.05.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısının 23.06.2020 tarihinde saat 11.00'de Tunus Caddesi No. 20 Kavaklıdere-ANKARA adresindeki Midas Otel toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel kurul çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde yazımız ekinde verilmektedir.Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara, şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaşılabilir.Saygılarımızla.EKLER:1. Genel Kurul Çağrı Dokümanı2. Genel Kurul Toplantı Gündemi3.Vekaletname Formu Örneğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852489BIST