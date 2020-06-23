***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.06.2020 15:50
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 27.05.2020
Genel Kurul Tarihi 23.06.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20 (Midas Otel) Çankaya-ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Faaliyet dönemine ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması
4 - Faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
5 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
6 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karar bağlanması
7 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi
10 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Çağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Toplantıda hazır bulunanlar listesi ile alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
27.05.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısının 23.06.2020 tarihinde saat 11.00'de Tunus Caddesi No. 20 Kavaklıdere-ANKARA adresindeki Midas Otel toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel kurul çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde yazımız ekinde verilmektedir.Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara, şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaşılabilir.
Saygılarımızla.
EKLER:
1. Genel Kurul Çağrı Dokümanı
2. Genel Kurul Toplantı Gündemi
3.Vekaletname Formu Örneği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852489
BIST