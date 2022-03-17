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***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.03.2022 18:42
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 17.03.2022
Genel Kurul Tarihi 14.04.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No:20 (Midas Otel)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Faaliyet dönemine ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması
4 - Faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
5 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi
8 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi
11 - 2021 yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2022 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 - 2021 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname Formu Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
17.03.2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısının 14.04.2022 tarihinde saat 14.00'de Kavaklıdere mahallesi, Tunus Caddesi No. 20 Çankaya-ANKARA (Midas Otel) adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel kurul çağrı ilanımız, gündem ve vekaletname formu yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara, şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaşılabilir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011208


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