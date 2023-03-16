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***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.03.2023 17:38
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 15.03.2023
Genel Kurul Tarihi 18.04.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20 (Midas Otel)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Faaliyet dönemine ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması
4 - Faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
5 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi
8 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi
11 - 2022 yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2023 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 - 2022 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Vekaletname Formu.rtf.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Çağrı Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
15.03.2023 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısının 18.04.2023 tarihinde saat 14.00'de Kavaklıdere mahallesi, Tunus Caddesi No. 20 Çankaya-ANKARA (Midas Otel) adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel kurul çağrı ilanımız, gündem ve vekaletname formu yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara, şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaşılabilir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125597


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Çeyrek 1.931 1.951 2,00  
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