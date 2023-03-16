***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 15.03.2023Genel Kurul Tarihi 18.04.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20 (Midas Otel)Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi2 - Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - Faaliyet dönemine ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması4 - Faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması5 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi6 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi8 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi11 - 2022 yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2023 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi12 - 2022 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Dilek ve görüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Vekaletname Formu.rtf.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Çağrı Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk Açıklamalar15.03.2023 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısının 18.04.2023 tarihinde saat 14.00'de Kavaklıdere mahallesi, Tunus Caddesi No. 20 Çankaya-ANKARA (Midas Otel) adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel kurul çağrı ilanımız, gündem ve vekaletname formu yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara, şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125597BIST