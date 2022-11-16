***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.11.2022 09:38
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kavaklıdere Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022/3. dönem geçici vergi beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022-30.09.2022 hesap dönemine ait SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş ayrıntılı solo gelir tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde Kavaklıdere Vergi Dairesine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080216
BIST
18:004.657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.687
En Düşük
4.535
18:0018,6249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6391
En Düşük
18,5685
18:0019,3241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0527
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,3415
En Düşük
19,2248
18:001.060,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,99
|Açılış
|: 1.060,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler18:00
|YYAPI
|1,43
|36.786.127
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,97
|18.021.689
|% 0,00
|
|YGYO
|1,10
|14.548.280
|% 0,00
|
|KRDMA
|10,36
|93.004.621
|% 0,00
|
|KRDMB
|10,34
|34.418.764
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,43
|36.786.127
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,97
|18.021.689
|% 0,00
|
|YGYO
|1,10
|14.548.280
|% 0,00
|
|KRDMA
|10,36
|93.004.621
|% 0,00
|
|KRDMB
|10,34
|34.418.764
|% 0,00
|
|THYAO
|109,00
|9.787.977.910
|% 0,00
|
|EREGL
|37,60
|8.842.718.573
|% 0,00
|
|ODAS
|12,32
|5.986.361.607
|% 0,00
|
|ASELS
|41,14
|5.795.866.090
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,19
|5.385.915.123
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,73
|5.009.264.171
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,79
|5.383.327.062
|% 0,00
|
|ODAS
|12,32
|5.986.361.607
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,34
|1.035.395.744
|% 0,00
|
|TSKB
|3,26
|1.437.784.300
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5943
|18,6249
|% 0,13
|
|Euro
|19,3051
|19,3241
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,0339
|22,1444
|% 0,16
|
|Frank
|19,6280
|19,7462
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9365
|4,9613
|% 0,04
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-4,98
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|-2,70
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.039
|7.176
|-19,00
|
|Yarım
|3.418
|3.508
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.709
|1.753
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,60
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,90
|12,93
|0,01
|
|B. Petrol
|93,17
|93,17
|-0,69
|
Seans Raporu
18:00
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17:57EDATA
Yüzde 6.78 oranında artışla 24.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 590, 238 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 28 artarak (% 1.92 ) 4, 097
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17:56
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17:56
ACSEL, KUTPO, AGESA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
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