***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.11.2023 15:32
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-30.09.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kavaklıdere Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023/3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/11/2023
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023-30.09.2023 hesap dönemine ait SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş ayrıntılı solo gelir tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde Kavaklıdere Vergi Dairesine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217824
BIST