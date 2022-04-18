***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiTarlaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAnkara ili, Polatlı ilçesinde toplam 224.014,91 M2, 5 parsel (Detaylar açıklamalar bölünümde)Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15.04.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Bağımsız yönetim kurulu üyesi yok.Toplam Alım Bedeli11.872.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,07Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)36,65Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,05Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)2,14İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,06Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihAlımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYatırım/OlumluKarşı TarafO*** T**** ve M**** G******Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerin pazarlık sonucu belirlenmesiDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSatın alınan 5 parsel gayrimenkule ilişkin açıklamalar.1. Ankara ili, Polatlı ilçesi, İnler mahallesi, Kırbeli mevki, 195 ada, 101 parsel, 91.361,14 M2 ( Sahibi O*** T**** )2. Ankara ili, Polatlı ilçesi, Yüzükbaşı mahallesi, Körkuyu mevki, 121 ada, 135 parsel, 102.413,51 M2 ( Sahibi M**** G****** )3. Ankara ili, Polatlı ilçesi, Yüzükbaşı mahallesi, Körkuyu mevki, 121 ada, 78 parsel, 10.928,31 M2 ( Sahibi M**** G****** )4. Ankara ili, Polatlı ilçesi, Yüzükbaşı mahallesi, Aktaş mevki, 116 ada, 53 parsel, 16.626,60 M2 ( Sahibi M**** G****** )5. Ankara ili, Polatlı ilçesi, Yüzükbaşı mahallesi, Deliktaş mevki, 110 ada, 123 parsel, 2.685,35 M2 ( Sahibi M**** G****** )http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021464BIST