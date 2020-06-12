***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
12.06.2020 17:22
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsanız Başkanlığı'nın 12.06.2020 tarih ve BİAŞ-2-2489 sayılı yazısı ile şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda açıklama yapmamız talep edilmiştir. Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21 ve 22. maddelerine göre şirketimizin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851000
BIST
17:44109.949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 793,55
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
17:446,8396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
17:447,6912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0399
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6878
17:44382,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,58
|Açılış
|: 382,60
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|12,10
|96.823.113
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|56.582.977
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.443.039
|% 10,00
|
|CELHA
|11,01
|9.148.953
|% 9,99
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,16
|901.619.292
|% -0,25
|
|THYAO
|12,66
|825.169.748
|% 1,12
|
|GARAN
|8,15
|791.842.447
|% -0,12
|
|GUSGR
|4,17
|712.822.174
|% 8,31
|
|EKGYO
|1,93
|643.519.685
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,93
|643.519.685
|% -0,52
|
|TSKB
|1,26
|367.533.062
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,58
|391.762.288
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,77
|152.931.067
|% 5,48
|
|GUSGR
|4,17
|712.822.174
|% 8,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5569
|8,5998
|% -0,45
|
|Frank
|7,1670
|7,2102
|% -0,68
|
|Riyal
|1,8166
|1,8257
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|11,71
|
|Altın Gr.
|382
|383
|2,49
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.499
|13,30
|
|Tam
|2.545
|2.568
|13,70
|
|Yarım
|1.242
|1.253
|6,70
|
|Çeyrek
|621
|627
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,01
|
|B. Petrol
|38,98
|38,98
|0,43
|
Seans Raporu
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