***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
10.12.2021 15:50
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 10.12.2021 tarihinde (bugün) gönderilen yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982677
BIST
16:112.018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -13,33
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
16:1113,9190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1318
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
16:1115,7084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1126
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
16:11793,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 6,19
|Açılış
|: 793,43
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,88
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler16:11
|HEDEF
|5,39
|76.024.817
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.874.511
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|14.646.126
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|EGEPO
|8,55
|41.205.563
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|PCILT
|13,61
|215.341.113
|% -9,99
|
|THYAO
|22,42
|4.361.699.255
|% 1,91
|
|PETKM
|9,11
|2.293.095.173
|% 1,90
|
|SISE
|15,60
|2.075.822.478
|% 1,30
|
|KRDMD
|10,46
|1.896.791.242
|% -0,38
|
|GARAN
|11,73
|1.342.044.801
|% -1,10
|
|EKGYO
|2,48
|949.730.500
|% -1,98
|
|PETKM
|9,11
|2.293.095.173
|% 1,90
|
|TSKB
|1,57
|349.534.775
|% -3,68
|
|THYAO
|22,42
|4.361.699.255
|% 1,91
|
|YKBNK
|3,51
|662.855.078
|% -2,77
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9013
|13,9190
|% 0,96
|
|Euro
|15,6565
|15,7084
|% 0,72
|
|Sterlin
|18,3043
|18,3961
|% 0,71
|
|Frank
|14,9793
|15,0696
|% 0,74
|
|Riyal
|3,6947
|3,7132
|% 0,82
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-0,53
|
|Altın Gr.
|792
|793
|5,28
|
|Cumhuriyet
|5.242
|5.322
|28,00
|
|Tam
|5.226
|5.358
|36,85
|
|Yarım
|2.526
|2.592
|17,83
|
|Çeyrek
|1.267
|1.296
|8,91
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,79
|0,04
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|0,74
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26ICBCT
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 836, 107 adet işlem
-
16:23GSDDE
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 427, 588 adet işlem
-
16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 39 kaybederek (% -0.79 ) 2, 190
-
16:22XU100
Endeks 2, 017 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 32, 508.00 milyon TL de
-
16:22TUREX
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 15.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 459, 718 adet işlem