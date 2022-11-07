***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.11.2022 16:21
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından gönderilen 7.11.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12343 sayılı yazı ile, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077472
BIST
17:594.329
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 111,84
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.339
En Düşük
4.230
17:5918,5816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0153
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
17:5918,5880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0967
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
17:591.003,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,63
|Açılış
|: 1.003,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KONYA
|2.551,90
|232.722.856
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.864.024
|% 10,00
|
|BFREN
|2.332,90
|93.756.044
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,10
|170.181.976
|% 9,98
|
|EREGL
|36,62
|5.015.680.022
|% 9,97
|
|KIMMR
|9,16
|17.786.658
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,30
|33.788.597
|% -8,63
|
|PRKME
|14,29
|148.528.688
|% -8,57
|
|MERCN
|25,70
|90.685.709
|% -7,29
|
|THYAO
|106,90
|11.054.087.890
|% 2,59
|
|KRDMD
|13,82
|7.329.292.011
|% 6,31
|
|PETKM
|14,65
|5.546.598.636
|% 4,64
|
|TUPRS
|447,80
|5.266.868.309
|% 4,58
|
|EREGL
|36,62
|5.015.680.022
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,79
|4.656.374.252
|% 4,13
|
|KRDMD
|13,82
|7.329.292.011
|% 6,31
|
|PETKM
|14,65
|5.546.598.636
|% 4,64
|
|ISCTR
|9,25
|2.971.561.065
|% 3,35
|
|HALKB
|8,72
|2.788.063.913
|% 2,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5794
|18,5816
|% 0,08
|
|Euro
|18,5767
|18,5880
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,2098
|21,3162
|% 0,70
|
|Frank
|18,6737
|18,7862
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9287
|4,9534
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-1,58
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.715
|6.776
|142,00
|
|Yarım
|3.272
|3.313
|69,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.657
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,52
|0,05
|
|B. Petrol
|98,48
|98,48
|-0,09
|
Seans Raporu
17:59
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17:58INFO
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Endeks 4, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 99, 767.00 milyon TL de
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17:54SAHOL
Yüzde 7.66 oranında artışla 36.84 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 098, 075 adet işlem
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17:52RYSAS
Yüzde 8.07 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 037, 288 adet işlem