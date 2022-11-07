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***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

07.11.2022 16:21
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından gönderilen 7.11.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12343 sayılı yazı ile, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.  
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
  
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077472


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