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***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.09.2020 13:07
GÜNCEL HABERLER



***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Bağlı Ortaklıklarımızdan İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, nin:
1- Hindistan'da yerleşik Venus Polytex Private Ltd. ile (%50-%50) ortak yatırımı olan ve Rajasthan eyaleti Udaipur şehrinde faaliyet gösteren, Big-Bag üretim yapan İsbir Mewar Bulk Bag Private Ltd. şirketindeki Venüs Politex Private Ltd. şirketinin sahip olduğu %50 hisseyi satın almak için görüşmeler başlattığını, 
2- Balıkesir 1. OSB'nde faaliyet gösteren fabrika binasındaki 3,5 MWp kapasiteli çatı Güneş Enerji Sistemi projesinin tamamlandığını  Balıkesir 2. OSB'sinde faaliyet gösteren fabrikasındaki 6,2 MWp kapasiteli çatı Güneş Enerji Sistemi projesinin ise Kasım'2020 ayında tamamlanacağını ve toplam proje tutarının (KDV dahil) 6.500.000 USD olacağını,
3- 2.000.000 adet/ay kapasiteli %95-98 üzeri koruma sağlayan Type I, Type II ve Type IIR standartlarında maske üretimine başladığını,
Bilgilerinize sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877399


BIST



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BIST En Aktif Hisseler13:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 334,10 1.323.433 % 39,15  
KNFRT 19,14 50.278.729 % 10,00  
BALAT 9,24 1.375.014 % 10,00  
IZTAR 8,69 5.662.971 % 10,00  
KAPLM 16,07 1.613.091 % 9,99  
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13:19 Alış Satış %  
Dolar 7,7699 7,7720 % -0,57  
Euro 9,0960 9,1069 % -0,78  
Sterlin 9,9592 10,0091 % -0,52  
Frank 8,4046 8,4552 % -0,68  
Riyal 2,0690 2,0794 % -0,35  
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13:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.884 1.885 -13,72  
Altın Gr. 471 471 -5,27  
Cumhuriyet 3.122 3.169 -32,00  
Tam 3.107 3.185 -35,20  
Yarım 1.502 1.541 -17,02  
Çeyrek 753 770 -8,52  
Gümüş.Ons 23,68 23,72 -0,49  
Gümüş Gr. 5,92 5,92 -0,15  
B. Petrol 41,00 41,00 -0,56  
Seans Raporu 13:19
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