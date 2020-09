***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Açıklamalar

Bağlı Ortaklıklarımızdan İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, nin:

1- Hindistan'da yerleşik Venus Polytex Private Ltd. ile (%50-%50) ortak yatırımı olan ve Rajasthan eyaleti Udaipur şehrinde faaliyet gösteren, Big-Bag üretim yapan İsbir Mewar Bulk Bag Private Ltd. şirketindeki Venüs Politex Private Ltd. şirketinin sahip olduğu %50 hisseyi satın almak için görüşmeler başlattığını,

2- Balıkesir 1. OSB'nde faaliyet gösteren fabrika binasındaki 3,5 MWp kapasiteli çatı Güneş Enerji Sistemi projesinin tamamlandığını Balıkesir 2. OSB'sinde faaliyet gösteren fabrikasındaki 6,2 MWp kapasiteli çatı Güneş Enerji Sistemi projesinin ise Kasım'2020 ayında tamamlanacağını ve toplam proje tutarının (KDV dahil) 6.500.000 USD olacağını,

3- 2.000.000 adet/ay kapasiteli %95-98 üzeri koruma sağlayan Type I, Type II ve Type IIR standartlarında maske üretimine başladığını,

Bilgilerinize sunarız.