***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2020 13:07
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklıklarımızdan İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, nin:
1- Hindistan'da yerleşik Venus Polytex Private Ltd. ile (%50-%50) ortak yatırımı olan ve Rajasthan eyaleti Udaipur şehrinde faaliyet gösteren, Big-Bag üretim yapan İsbir Mewar Bulk Bag Private Ltd. şirketindeki Venüs Politex Private Ltd. şirketinin sahip olduğu %50 hisseyi satın almak için görüşmeler başlattığını,
2- Balıkesir 1. OSB'nde faaliyet gösteren fabrika binasındaki 3,5 MWp kapasiteli çatı Güneş Enerji Sistemi projesinin tamamlandığını Balıkesir 2. OSB'sinde faaliyet gösteren fabrikasındaki 6,2 MWp kapasiteli çatı Güneş Enerji Sistemi projesinin ise Kasım'2020 ayında tamamlanacağını ve toplam proje tutarının (KDV dahil) 6.500.000 USD olacağını,
3- 2.000.000 adet/ay kapasiteli %95-98 üzeri koruma sağlayan Type I, Type II ve Type IIR standartlarında maske üretimine başladığını,
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877399
BIST
13:191.135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 11,80
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.135
En Düşük
1.129
13:197,7720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0448
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
13:199,1069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0718
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0797
13:19471,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -5,35
|Açılış
|: 471,19
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler13:19
|KENT
|334,10
|1.323.433
|% 39,15
|
|KNFRT
|19,14
|50.278.729
|% 10,00
|
|BALAT
|9,24
|1.375.014
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|5.662.971
|% 10,00
|
|KAPLM
|16,07
|1.613.091
|% 9,99
|
|JANTS
|214,20
|6.004.186
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|894.818
|% -10,00
|
|YBTAS
|19.817,10
|977.918
|% -10,00
|
|YONGA
|36,10
|4.178.503
|% -9,98
|
|BRYAT
|177,80
|110.502.878
|% -9,97
|
|ASELS
|18,98
|1.671.693.355
|% 1,99
|
|SISE
|7,15
|1.188.875.592
|% -3,25
|
|KARSN
|3,12
|658.845.759
|% 4,70
|
|GARAN
|7,01
|618.269.900
|% 1,59
|
|KRDMD
|3,35
|566.094.199
|% 2,13
|
|KARSN
|3,12
|658.845.759
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,35
|566.094.199
|% 2,13
|
|SISE
|7,15
|1.188.875.592
|% -3,25
|
|ASELS
|18,98
|1.671.693.355
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,09
|184.054.643
|% 1,46
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7699
|7,7720
|% -0,57
|
|Euro
|9,0960
|9,1069
|% -0,78
|
|Sterlin
|9,9592
|10,0091
|% -0,52
|
|Frank
|8,4046
|8,4552
|% -0,68
|
|Riyal
|2,0690
|2,0794
|% -0,35
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|-13,72
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,27
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-32,00
|
|Tam
|3.107
|3.185
|-35,20
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-17,02
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,52
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,72
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,92
|-0,15
|
|B. Petrol
|41,00
|41,00
|-0,56
|