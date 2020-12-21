***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2020 14:19
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş., Hindistan'da yerleşik Venus Polytex Private Ltd. ile (%50-%50) ortak yatırımı olan ve Rajasthan eyaleti Udaipur şehrinde Big-Bag üreten İsbir Mewar Bulk Bag Private Ltd. şirketindeki Venüs Politex Private Ltd. şirketinin sahip olduğu %50 hisseyi satın alarak adı geçen şirket hisselerinin tamamına sahip olduğunu bildirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894056
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -23,89
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.369
18:057,6710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0424
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
18:059,3706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0180
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
18:05464,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,92
|Açılış
|: 464,47
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEDIK
|12,32
|13.826.038
|% 10,00
|
|BRSAN
|25,30
|393.981.187
|% 10,00
|
|BOSSA
|15,40
|23.233.206
|% 10,00
|
|ALCAR
|309,20
|64.909.426
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|1.043.702
|% 10,00
|
|CRFSA
|81,00
|20.345.968
|% -10,00
|
|KARTN
|2.706,10
|480.668.571
|% -10,00
|
|RAYSG
|18,02
|20.721.943
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|1.115.057
|% -9,99
|
|MERKO
|8,95
|80.547.283
|% -9,98
|
|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
|
|THYAO
|12,22
|1.991.114.493
|% -5,71
|
|ASELS
|18,02
|1.870.218.606
|% 1,01
|
|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
|
|EKGYO
|2,11
|1.249.716.019
|% -4,52
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ALBRK
|2,05
|377.304.802
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6669
|7,6710
|% 0,56
|
|Euro
|9,3614
|9,3706
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,1711
|10,2221
|% -0,91
|
|Frank
|8,6119
|8,6638
|% 0,19
|
|Riyal
|2,0384
|2,0486
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,65
|
|Altın Gr.
|465
|465
|3,11
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|5,00
|
|Tam
|3.065
|3.146
|2,46
|
|Yarım
|1.481
|1.522
|1,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,27
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,17
|
|B. Petrol
|50,39
|50,39
|-1,87
|