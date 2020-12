***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş., Hindistan'da yerleşik Venus Polytex Private Ltd. ile (%50-%50) ortak yatırımı olan ve Rajasthan eyaleti Udaipur şehrinde Big-Bag üreten İsbir Mewar Bulk Bag Private Ltd. şirketindeki Venüs Politex Private Ltd. şirketinin sahip olduğu %50 hisseyi satın alarak adı geçen şirket hisselerinin tamamına sahip olduğunu bildirmiştir.