***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2021 16:53
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.nin 26.02.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında
-Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığınca izin verilen 987.975.525 TL kayıtlı sermaye tavanıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmesi, oybirliği ile kabul edilmiştir.
-Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığınca uygun görüş verilen T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 60979546 sayılı yazısıyla izin verilen Esas Sözleşme tadil metni, oy birliği ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913936
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
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|Açılış
|: 1.492
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En Düşük
403,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2903
|7,2964
|% -1,73
|
|Euro
|8,7760
|8,7899
|% -2,00
|
|Sterlin
|10,1108
|10,1615
|% -1,94
|
|Frank
|7,9339
|7,9817
|% -2,41
|
|Riyal
|1,9372
|1,9469
|% -1,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-5,85
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-7,96
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,49
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,24
|-0,10
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|B. Petrol
|63,87
|63,87
|-0,56
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