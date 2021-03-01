***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.nin 26.02.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında-Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığınca izin verilen 987.975.525 TL kayıtlı sermaye tavanıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmesi, oybirliği ile kabul edilmiştir.-Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığınca uygun görüş verilen T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 60979546 sayılı yazısıyla izin verilen Esas Sözleşme tadil metni, oy birliği ile kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913936BIST