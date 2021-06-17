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***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.06.2021 18:25



***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Grup şirketlerimizden İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. paylarının halka arz yoluyla satılması amacıyla (ilk halka arz) 03 Mart 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş, bu başvuruya ilişkin duyurumuz 03 Mart 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yatırımcılarımız ile paylaşılmıştır. 
Söz konusu başvuruya ilişkin süreç devam etmekle beraber, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. ve halka arz sürecinde yetkilendirilen aracı kurum Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş nezdinde gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde, hedeflenen halka arzın, piyasa koşullarının halka arz için daha uygun olduğu bir dönemde gerçekleştirmesi amacıyla ertelenmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942888


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ISBIR 6.655,20 2.172.932 % 10,00  
RODRG 18,70 3.721.949 % 10,00  
ISKUR 352.110,00 352.110 % 10,00  
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Tam 3.277 3.363 -85,42  
Yarım 1.584 1.627 -41,32  
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Gümüş.Ons 25,97 26,00 -1,01  
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