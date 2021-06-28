***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız İŞBİR SÜNGER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Çankırı/Korgun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki paket yay üretim tesisi yatırımını tamamlamış ve deneme üretimine başlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944353BIST