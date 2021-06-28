***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2021 09:26
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız İŞBİR SÜNGER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Çankırı/Korgun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki paket yay üretim tesisi yatırımını tamamlamış ve deneme üretimine başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944353
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
0
En Düşük
0
18:058,7342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0301
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7679
En Düşük
8,7219
18:0510,4268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0397
|Açılış
|: 10,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4100
|
10,4717
En Düşük
10,4074
18:05500,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,40
|Açılış
|: 500,66
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,22
En Düşük
499,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|8,23
|6.647.355
|% 3,18
|
|VKGYO
|1,60
|14.868
|% 0,63
|
|MMCAS
|6,90
|329.029
|% 0,00
|
|AKSUE
|6,63
|10.829.258
|% 0,00
|
|BAYRK
|10,42
|6.615.952
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,00
|128.008.817
|% -3,85
|
|YESIL
|2,40
|1.843.931
|% -0,41
|
|MMCAS
|6,90
|329.029
|% 0,00
|
|AKSUE
|6,63
|10.829.258
|% 0,00
|
|BAYRK
|10,42
|6.615.952
|% 0,00
|
|THYAO
|14,28
|775.601.298
|% 0,00
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% 0,00
|
|EREGL
|18,14
|429.335.961
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|334.977.205
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,00
|128.008.817
|% -3,85
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 0,00
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7274
|8,7305
|% -0,39
|
|Euro
|10,4132
|10,4218
|% -0,43
|
|Sterlin
|12,0971
|12,1577
|% -0,29
|
|Frank
|9,4696
|9,5266
|% -0,50
|
|Riyal
|2,3212
|2,3329
|% -0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|1,90
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.375
|10,00
|
|Tam
|3.309
|3.392
|20,90
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|10,11
|
|Çeyrek
|802
|820
|5,06
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,26
|75,26
|-0,10
|