***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2021 10:07
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ortaklarından Necati Köklü, Serpil Köklü, Ediz Köklü, Tuğçe Köklü ve Doruk Köklü adına 28.06.2021 tarihinde MKK tarafından KAP'ta duyurulan "Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvuru"nun, ilgililere ait payların kaydileştirmesi işlemi sırasında sehven yapılan bir bilgilendirmeye dayandığı, söz konusu payların "Borsada İşlem Gören Tipe dönüşüm" işleminin, ilgili ortaklar tarafından MKK nezdinde iptal edildiği Şirketimize bildirilmiştir.
MKK iptal raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944700
BIST
11:501.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,83
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.367
11:508,7005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0334
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6763
11:5010,3741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0235
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,3225
11:50490,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,59
|Açılış
|: 490,96
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler11:49
|KENT
|247,50
|131.423
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|11.989.492
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.517.000
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.531.493
|% 9,88
|
|FADE
|22,40
|44.643.680
|% 9,80
|
|EUKYO
|6,66
|3.898.770
|% -10,00
|
|DENGE
|2,84
|325.575
|% -7,49
|
|OZRDN
|10,30
|7.076.241
|% -5,94
|
|OZBAL
|14,26
|32.214.104
|% -5,56
|
|DAGHL
|15,52
|10.313.015
|% -4,90
|
|GARAN
|8,29
|638.832.030
|% 0,48
|
|THYAO
|13,38
|353.714.480
|% -0,07
|
|KUTPO
|62,30
|269.862.916
|% 4,27
|
|EREGL
|18,17
|203.961.267
|% -0,55
|
|SASA
|28,28
|186.893.350
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|162.057.157
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,16
|184.027.562
|% 0,00
|
|GARAN
|8,29
|638.832.030
|% 0,48
|
|AKBNK
|5,29
|182.195.253
|% -0,56
|
|THYAO
|13,38
|353.714.480
|% -0,07
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6990
|8,7026
|% -0,36
|
|Euro
|10,3463
|10,3515
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,9869
|12,0471
|% -0,54
|
|Frank
|9,3857
|9,4423
|% -0,59
|
|Riyal
|2,3115
|2,3231
|% -0,43
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-4,84
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,76
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,14
|74,14
|-0,14
|
Seans Raporu
11:49
daha fazla
-
12:02DENGE
Yüzde -7.49 oranında düşüşle 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 639 adet işlem
-
12:01VANGD
Yüzde -3.44 oranında düşüşle 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 036, 496 adet işlem
-
12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, GARAN, YKBNK
-
12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 91 kaybederek (% -0.32 ) 1, 211
-
12:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, GEDIK, SELVA, INVEO