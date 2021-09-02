***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız İŞBİR SÜNGER SANAYİ A.Ş. ile SPRİNG AİR İNTERNATİONAL LLC. arasında Spring Air ürünlerinin üretim ve satış hakkına ilişkin lisans sözleşmesi imzalanmıştır.İşbu sözleşme kapsamında İŞBİR SÜNGER SANAYİ A.Ş., Spring Air markalı yatak ve uyku ürünlerinin Türkiye, Macaristan ve Bulgaristan'daki üretim, satış ve pazarlama haklarına sahip olmuştur.Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Spring Air International LLC, sahip olduğu 8 fabrika ve 35 uluslararası lisans ile ABD'nin en büyük yatak üreticilerinden olup, Dünya çapında 43 ülkede yatak ve uyku ürünleri sektöründe faaliyet göstermektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961494BIST