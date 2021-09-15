***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2021 16:21
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup şirketlerimizden İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. paylarının halka arz yoluyla satılması amacıyla (ilk halka arz) 03 Mart 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş ve bu başvuruya ilişkin duyurumuz 03 Mart 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiştir.
Söz konusu başvuruya ilişkin sürecin, piyasa koşullarının halka arz için daha uygun olduğu bir dönemde gerçekleştirilmesi amacıyla ertelenmesine karar verildiği 17 Haziran 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yatırımcılarımız ile paylaşılmıştır.
Yapılan değerlendirmeler neticesinde, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. halka arz süreci kapsamında çalışmalara tekrar başlandığını bilgilerinize arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963941
BIST
17:361.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -9,19
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.420
17:368,4405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0089
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
17:369,9777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0109
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0097
En Düşük
9,9516
17:36486,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,69
|Açılış
|: 486,78
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
486,49
BIST En Aktif Hisseler17:34
|OYLUM
|6,27
|22.507.451
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|484.861.478
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.291.420
|% 9,98
|
|BIOEN
|35,08
|389.180.843
|% 9,97
|
|DESPC
|12,46
|55.259.264
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|21.639.332
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.091.434
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.428.727
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.341.680
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,87
|798.975
|% -9,55
|
|GARAN
|9,44
|1.180.082.461
|% -1,26
|
|TUPRS
|109,40
|1.085.875.018
|% 2,53
|
|KRDMD
|6,99
|672.175.707
|% -1,13
|
|ORCAY
|20,76
|609.335.534
|% 8,92
|
|THYAO
|12,24
|554.871.993
|% -1,61
|
|YKBNK
|2,46
|537.701.167
|% -0,81
|
|MRGYO
|1,12
|156.307.381
|% -3,45
|
|GARAN
|9,44
|1.180.082.461
|% -1,26
|
|ODAS
|1,44
|172.878.821
|% -1,37
|
|KRDMD
|6,99
|672.175.707
|% -1,13
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4361
|8,4395
|% 0,09
|
|Euro
|9,9687
|9,9776
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,6540
|11,7124
|% 0,36
|
|Frank
|9,1592
|9,2144
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2454
|2,2567
|% 0,14
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-9,97
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,01
|
|B. Petrol
|75,73
|75,73
|2,13
|