***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrup şirketlerimizden İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. paylarının halka arz yoluyla satılması amacıyla (ilk halka arz) 03 Mart 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş ve bu başvuruya ilişkin duyurumuz 03 Mart 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiştir.Söz konusu başvuruya ilişkin sürecin, piyasa koşullarının halka arz için daha uygun olduğu bir dönemde gerçekleştirilmesi amacıyla ertelenmesine karar verildiği 17 Haziran 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yatırımcılarımız ile paylaşılmıştır.Yapılan değerlendirmeler neticesinde, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. halka arz süreci kapsamında çalışmalara tekrar başlandığını bilgilerinize arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963941BIST