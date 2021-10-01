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***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.10.2021 19:35



***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

       Yönetim Kurulumuzun 30.09.2021 tarihli toplantısında   
Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş'nin yapacağı halka arz kapsamında,
a. Şirketimizin portföyünde bulunan İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi'nin toplam sermayesinin %89,73'üne karşılık gelen 113.033.257,73 TL nominal değerli paylardan 7.590.000 TL nominal değerli kısmının halka arz edilmek suretiyle satılmasına ve halka arz sonrasında fazla talep gelmesi durumunda 5.170.000 TL nominal değerli payın da ek satış kapsamında halka arz edilmek suretiyle satılmasına, 
b. Talep toplama süreci sonunda almaya hak kazanılan payların %50'sine kadar olan kısmı için, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı gün dahil 22 İşlem Günü süre ile İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi paylarını aralıksız olarak ellerinde tutan Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların bu paylarını, izahnamede açıklanan şartlar ve sürelerde Şirketimize geri satma hakkına sahip olmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.





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