***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız İşbir Sünger Sanayi A.Ş., Çankırı-Korgun Büyük Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 19.911 metre kare alan üzerine kurulu 23.890 metre kare kapalı alana sahip taşınmaz için, 21.12.2021 tarihinde Vakıfbank tarafından (9.006.000 TL başlangıç bedelli) yapılan ihaleye katılarak, 12.610.000 TL ile en iyi fiyat teklifini vermiştir. Yedi iş günü içerisinde ihale bedeli ödendikten sonra, tapu devir işlemleri gerçekleştirilecektir. Söz konusu tesiste, İşbir Yatak ve Ergo Yatak markalarının yatak, baza ve başlık üretiminde kapasite artışına yönelik yatırım yapılması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985549BIST