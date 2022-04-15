***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15.04.2022 tarihinde (Bu gün) yapılan yönetim kurulu toplantısındaYönetim Kurulu Başkanı: Ali Kantur,Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Necati Köklü,oybirliği ile seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021060BIST