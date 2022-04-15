***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2022 13:24
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.04.2022 tarihinde (Bu gün) yapılan yönetim kurulu toplantısında
Yönetim Kurulu Başkanı: Ali Kantur,
Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Necati Köklü,
oybirliği ile seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021060
BIST
15:212.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 7,19
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.485
En Düşük
2.472
15:2114,6299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0262
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
15:2115,8419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0095
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
15:21925,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,88
|Açılış
|: 925,23
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler15:21
|IHAAS
|16,94
|18.291.766
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|168.198.821
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.174.420
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,18
|68.514.152
|% 9,26
|
|ERSU
|4,92
|51.911.811
|% -7,17
|
|HEKTS
|21,70
|602.837.975
|% -5,82
|
|OYLUM
|2,34
|6.075.719
|% -4,10
|
|SELGD
|4,24
|1.832.901
|% -3,85
|
|CASA
|119,90
|189.954
|% -3,23
|
|THYAO
|37,40
|1.308.891.944
|% 0,11
|
|EKGYO
|2,93
|1.253.282.670
|% -1,68
|
|GARAN
|13,71
|1.233.267.958
|% 0,07
|
|SAHOL
|21,68
|856.424.447
|% -0,18
|
|SISE
|17,40
|721.118.029
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,93
|1.253.282.670
|% -1,68
|
|TSKB
|1,87
|482.926.985
|% 1,08
|
|ODAS
|2,34
|399.168.229
|% 1,30
|
|YKBNK
|5,14
|628.484.814
|% 0,00
|
|KARSN
|5,46
|512.235.422
|% 1,49
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6223
|14,6299
|% 0,18
|
|Euro
|15,8224
|15,8419
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,0709
|19,1665
|% 0,11
|
|Frank
|15,4726
|15,5658
|% 0,22
|
|Riyal
|3,8907
|3,9102
|% 0,17
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|929
|929
|2,09
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.115
|6.268
|7,77
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|3,75
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,10
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|