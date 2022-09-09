***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız İşbir Sünger Sanayi A.Ş.,İzmir Torbalı sünger üretim tesisinin çatısına, tesisin elektrik ihtiyacının tamamını karşılayacak 1.572 kWp kapasiteli güneş enerji sistemi (anahtar teslimi) kurulumu için Nurol Solar Enerji Üretim A.Ş. ile anlaşma imzalandığını, 2023 yılı içerisinde faaliyete geçmesi planlanan GES proje tutarının 1.108.105 USD olacağını bildirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061853BIST