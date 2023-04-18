***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 18.04.2023 tarihinde (Bu gün) yapılan yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı: Necati Köklü Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Mustafa Özpehlivan, oybirliği ile seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139850BIST