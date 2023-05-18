***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz CEO'su Sn. Metin GÜLTEPE, şirketimizle karşılıklı anlaşarak 18.05.2023 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.Şirketimizin- %58 iştirak oranı ile bağlı ortaklığı olan İşbir Sünger Sanayi A.Ş.'den alınan bilgi çerçevesinde Sn. Metin GÜLTEPE, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerinden 18.05.2023 tarihi itibariyle ayrılmıştır.- %89 iştirak oranı ile bağlı ortaklığı olan İşbir İnşaat ve Gayrimenkul A.Ş.'den alınan bilgi çerçevesinde Sn. Metin GÜLTEPE, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 18.05.2023 tarihi itibariyle ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152502BIST