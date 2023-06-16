***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar-Şirketimizin %58 iştirak oranı ile bağlı ortaklığı olan İşbir Sünger Sanayi A.Ş.'den alınan bilgi çerçevesinde Sn. Ali KANTUR, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğinden 16.06.2023 tarihi itibarıyla ayrılmıştır.-Şirketimizin %89 iştirak oranı ile bağlı ortaklığı olan İşbir İnşaat ve Gayrimenkul A.Ş.'den alınan bilgi çerçevesinde Sn. Ali KANTUR, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğinden 16.06.2023 tarihi itibarıyla ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159530BIST