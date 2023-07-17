***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.07.2023 07:17
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.07.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında, sayın Osman Atay Kurt'un istifasının kabul edilmesine yerine
sayın Hasan Sinan Alp'in seçilerek ilk genel kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172543
BIST
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18:056.438
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.354
En Yüksek
6.446
18:0526,2097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0844
|Açılış
|: 26,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2500
|
26,3057
En Düşük
25,9266
18:0529,3654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0092
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
18:051.643,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,58
|Açılış
|: 1.643,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.652,21
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|21,56
|126.806.278
|% 10,00
|
|TUKAS
|6,49
|359.453.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|645,70
|165.241.745
|% 10,00
|
|KRONT
|26,84
|92.497.417
|% 10,00
|
|EDIP
|12,98
|150.587.848
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|20.762.582
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|79.027.230
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|143.937.374
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|214.510.621
|% -9,98
|
|GRNYO
|10,24
|36.437.137
|% -9,94
|
|THYAO
|213,50
|8.272.042.944
|% 1,91
|
|ASELS
|69,50
|7.554.291.353
|% 2,21
|
|SISE
|49,22
|5.082.468.600
|% 2,76
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|ASTOR
|81,50
|3.847.955.357
|% -2,10
|
|YKBNK
|13,91
|3.187.965.983
|% -2,52
|
|EKGYO
|8,24
|1.828.757.884
|% -0,96
|
|ISCTR
|14,49
|3.226.206.399
|% -1,83
|
|SKBNK
|2,85
|483.243.468
|% -2,40
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1491
|26,2097
|% 0,32
|
|Euro
|29,3487
|29,3654
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,0981
|34,2691
|% 0,01
|
|Frank
|30,2397
|30,4218
|% 0,15
|
|Riyal
|6,9424
|6,9772
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|0,23
|
|Altın Gr.
|1.637
|1.638
|-5,18
|
|Cumhuriyet
|10.970
|11.135
|19,00
|
|Tam
|10.560
|10.823
|40,00
|
|Yarım
|5.280
|5.437
|20,00
|
|Çeyrek
|2.648
|2.718
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|20,80
|20,82
|-0,14
|
|B. Petrol
|79,11
|79,11
|-0,76
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TNZTP
Yüzde 9.91 oranında artışla 27.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 825, 747 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, ASTOR
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 43 artarak (% 0.88 ) 5, 777
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, UMPAS, EDIP, OZRDN, ALCAR, BAYRK, HATEK, AVHOL, OTTO, CVKMD
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, AVGYO, VANGD, BRKSN, IHAAS, KERVN, AYCES, IHEVA