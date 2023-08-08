***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün (08.08.2023) ilan ettiğimiz Finansal Raporda sunum para birimi "TL" olması gerekirken sehven "1.000 TL" olarak işaretlenmiştir. Gerekli düzeltme yapılarak finansal rapor tekrar yayınlanacaktır.Rakamsal bilgilerde değişiklik olmadığı için, yapılacak düzeltmenin finansal tablolara herhangi bir etkisi bulunmayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182540BIST