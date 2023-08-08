***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.08.2023 21:09
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün (08.08.2023) ilan ettiğimiz Finansal Raporda sunum para birimi "TL" olması gerekirken sehven "1.000 TL" olarak işaretlenmiştir. Gerekli düzeltme yapılarak finansal rapor tekrar yayınlanacaktır.
Rakamsal bilgilerde değişiklik olmadığı için, yapılacak düzeltmenin finansal tablolara herhangi bir etkisi bulunmayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182540
BIST
'
18:057.412
En Düşük
|Değişim
|: -0,78%
|| -57,90
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.359
En Yüksek
7.504
18:0526,9938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0314
|Açılış
|: 27,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
18:0529,6117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0726
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5514
18:051.672,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -8,11
|Açılış
|: 1.671,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.670,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|325,60
|356.319.711
|% 10,00
|
|CMENT
|98,45
|8.696.100
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.562.936.094
|% 10,00
|
|ADEL
|344,40
|182.026.094
|% 10,00
|
|EKIZ
|26,18
|4.461.543
|% 10,00
|
|AKSUE
|34,02
|389.024.987
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|7.533.405
|% -9,96
|
|TKNSA
|26,68
|414.485.814
|% -8,32
|
|KORDS
|84,20
|554.950.356
|% -8,13
|
|SELVA
|13,84
|196.266.800
|% -8,04
|
|THYAO
|261,80
|13.802.403.850
|% -1,91
|
|ASTOR
|115,10
|7.884.772.888
|% 7,27
|
|KOZAL
|28,24
|6.474.688.787
|% 3,29
|
|YKBNK
|14,93
|5.139.240.404
|% 0,61
|
|ISCTR
|16,23
|4.926.689.491
|% 0,37
|
|YKBNK
|14,93
|5.139.240.404
|% 0,61
|
|EKGYO
|8,95
|2.788.106.491
|% -1,97
|
|SKBNK
|3,19
|960.047.834
|% 2,57
|
|ISCTR
|16,23
|4.926.689.491
|% 0,37
|
|ADESE
|1,98
|469.673.974
|% 4,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9868
|26,9938
|% 0,12
|
|Euro
|29,5904
|29,6117
|% -0,24
|
|Sterlin
|34,3230
|34,4951
|% -0,20
|
|Frank
|30,7286
|30,9137
|% -0,21
|
|Riyal
|7,1773
|7,2133
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-10,27
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|-8,81
|
|Cumhuriyet
|11.436
|11.609
|162,00
|
|Tam
|11.152
|11.257
|111,00
|
|Yarım
|5.580
|5.655
|56,00
|
|Çeyrek
|2.790
|2.827
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,79
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,79
|-0,30
|
|B. Petrol
|86,20
|86,20
|0,86
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 04 kaybederek (% -0.78 ) 6, 605
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, QNBFL, EKIZ, MIATK, GLBMD, EMKEL, KTLEV, OYAYO, TETMT, IZFAS
-
17:59
SMRTG, EUKYO, MTRKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BRKVY, TSPOR, AKCNS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 131.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 831, 490 adet işlem