***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2023 16:09
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinin %58,14'ünün sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız İşbir Sünger Sanayi A.Ş.'nin yönetim kurulu 17.10.2023 tarihli toplantısında, 92.800.000 TL olan esas sermayesini, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 55.680.000 TL artırarak 148.480.000 TL'ye çıkartma kararı aldığını bildirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207183
BIST
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16:438.037
En Düşük
|Değişim
|: 1,29%
|| 102,66
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.908
En Yüksek
8.061
16:4327,9216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0868
|Açılış
|: 28,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
16:4329,4841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0537
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6164
En Düşük
29,3512
16:431.726,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 9,83
|Açılış
|: 1.726,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.731,76
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler16:41
|UNLU
|23,10
|67.441.918
|% 10,00
|
|INGRM
|375,10
|72.853.804
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|41.148.703
|% 10,00
|
|MIPAZ
|48,18
|50.998.266
|% 10,00
|
|MAALT
|1.090,50
|10.340.121
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|343.428.514
|% -10,00
|
|VERUS
|237,60
|236.821.194
|% -8,40
|
|INTEM
|216,50
|170.175.316
|% -6,36
|
|UMPAS
|7,15
|423.055
|% -5,67
|
|ODAS
|11,90
|2.468.725.875
|% -5,56
|
|THYAO
|223,60
|5.539.594.622
|% 0,27
|
|TUPRS
|142,10
|3.346.112.680
|% 1,14
|
|PETKM
|22,58
|2.529.925.379
|% 0,62
|
|ODAS
|11,90
|2.468.725.875
|% -5,56
|
|EKGYO
|7,54
|2.387.020.341
|% 2,31
|
|EKGYO
|7,54
|2.387.020.341
|% 2,31
|
|ODAS
|11,90
|2.468.725.875
|% -5,56
|
|KATMR
|2,77
|308.706.487
|% 4,92
|
|ADESE
|2,17
|223.854.635
|% 3,83
|
|KOZAL
|26,90
|1.987.715.466
|% -0,88
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9151
|27,9205
|% 0,31
|
|Euro
|29,4800
|29,4908
|% 0,21
|
|Sterlin
|33,8382
|34,0079
|% -0,11
|
|Frank
|30,8348
|31,0206
|% 0,21
|
|Riyal
|7,4235
|7,4607
|% 0,43
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|3,70
|
|Altın Gr.
|1.727
|1.727
|9,78
|
|Cumhuriyet
|11.931
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.673
|11.760
|52,00
|
|Yarım
|5.855
|5.903
|26,00
|
|Çeyrek
|2.918
|2.951
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|20,34
|20,36
|0,13
|
|B. Petrol
|89,56
|89,56
|-0,09
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:55AVTUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 7.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 396, 424 adet işlem
-
16:54XU100
Endeks 8, 030 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 80, 149.00 milyon TL de
-
16:54TGSAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 25.24 lira fiyatla işlem gören hissede 462, 623 adet işlem
-
16:53BRYAT
Yüzde 6.41 oranında artışla 2, 586.70 lira fiyatla işlem gören hissede 209, 244 adet işlem
-
16:52BMSCH
Yüzde 8.38 oranında artışla 18.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 415, 879 adet işlem