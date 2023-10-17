***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinin %58,14'ünün sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız İşbir Sünger Sanayi A.Ş.'nin yönetim kurulu 17.10.2023 tarihli toplantısında, 92.800.000 TL olan esas sermayesini, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 55.680.000 TL artırarak 148.480.000 TL'ye çıkartma kararı aldığını bildirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207183BIST