***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %58 iştirak oranı ile bağlı ortaklığı olan İşbir Sünger Sanayi A.Ş'nden alınan bilgi çerçevesinde, sayın H. Sinan Alp'in istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine sayın Ali Kantur seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229045BIST