***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.12.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında, sayın Necati Köklü'nün yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabul edilmesine, yerine sayın Ediz Köklü'nün seçilerek yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Ayrıca sayın Ediz Köklü, şirketimizdeki CEO (İcra Kurulu Başkanı) görevinden 31.12.2023 tarihi itibarıyla istifa etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230978BIST