***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2023 22:11
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.12.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında, sayın Necati Köklü'nün yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabul edilmesine, yerine sayın Ediz Köklü'nün seçilerek yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Ayrıca s
ayın Ediz Köklü, şirketimizdeki CEO (İcra Kurulu Başkanı) görevinden 31.12.2023 tarihi itibarıyla istifa etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230978
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|250.961.338
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|ONCSM
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|141.943.623
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|VERUS
|197,00
|100.173.405
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|GEDIK
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|26.179.651
|% 9,98
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|EYGYO
|8,60
|24.413.351
|% -58,25
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|SAMAT
|40,50
|20.589.906
|% -10,00
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|UFUK
|89,30
|3.337.046
|% -6,49
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|DGGYO
|28,50
|15.478.041
|% -3,85
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|PKART
|32,10
|2.228.844
|% -3,25
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|GUBRF
|153,80
|10.595.384.568
|% 9,94
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|THYAO
|228,60
|4.064.684.246
|% -0,17
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|AKBNK
|36,52
|3.183.572.627
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|SKBNK
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|ISCTR
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|% 3,36
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|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 3,86
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|EKGYO
|6,88
|1.011.621.816
|% -0,86
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|YKBNK
|19,54
|2.595.901.760
|% 1,61
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|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 3,36
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|ISGYO
|15,51
|1.547.643.952
|% 9,38
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|29,5285
|29,5464
|% 0,42
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|Euro
|32,5877
|32,6840
|% 0,03
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|Sterlin
|37,4978
|37,6859
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|Frank
|34,9799
|35,1907
|% 0,71
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|Riyal
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|7,8896
|% 0,32
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|Gümüş ONS
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|995,72
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|1.107,99
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|77,29
|% 0,66
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|Altın Ons
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|2.066,13
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