***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %58 iştirak oranı ile bağlı ortaklığı olan İşbir Sünger Sanayi A.Ş. tarafından,1.Sayın Necati Köklü'nün yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabul edilmesine, istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine sayın Ediz Köklü'nün seçilmesine ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına,2.Sayın Haluk Tuna'nın yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabul edilmesine, istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine sayın Metin Gültepe'nin seçilmesine ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına,Karar verildiği veSayın Ediz Köklü'nün İşbir Sünger Sanayi A.Ş. CEO (İcra Kurulu Başkanı) görevinden 31.12.2023 tarihi itibarıyla istifa ettiğiBildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230979BIST