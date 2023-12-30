***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.12.2023 tarihinde yapılan şirket yönetim kurulu üyeliğindeki değişime ilişkin duyurumuzda sehven 31.12.2023 olarak belirtilen yönetim kurulu toplantı tarihi 29.12.2023 olarak düzeltilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230990BIST