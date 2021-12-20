***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarBağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. nin yaptığı halka arza ilişkin fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler kapsamında 18.11.2021-17.12.2021 tarihleri arasında 11,8399953 TL ortalama fiyattan 7.837.152 TL nominal değerli pay alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonucunda İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. sermayesindeki iştirak oranımız %76,42 olmuştur.İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)17/12/2021 7.837.152 0 7.837.152 100.273.257,73 108.110.409,73 % 70,88 % 70,88 % 76,42 % 76,42http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984859BIST