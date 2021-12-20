***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
20.12.2021 20:28
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz, Bağlı Ortaklığı İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. hisselerinde 17.12.2021 tarihinde 12,3876 TL fiyattan toplam 822.166 TL nominal tutarlı pay satışı gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. sermayesindeki payımız %75,84 olmuştur.
İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/12/2021 0 822.166 822.166 108.110.409,73 107.288.243,73 % 76,42 % 76,42 % 75,84 % 75,84
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984881
BIST
18:051.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
18:0510,9073
En Yüksek
|Değişim
|: -10,52%
|| -1,2826
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
18:0512,5408
En Yüksek
|Değişim
|: -9,39%
|| -1,2993
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
18:05648,38
En Yüksek
|Değişim
|: -8,39%
|| -59,41
|Açılış
|: 648,38
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|359,70
|32.383.177
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.936.555
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.519.894
|% 9,98
|
|ASUZU
|32,44
|94.191.076
|% 9,97
|
|GLCVY
|12,26
|31.502.229
|% 9,96
|
|GSDHO
|2,70
|256.291.225
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.749.252
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|17.055.632
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|46.020.402
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|22.107.656
|% -9,98
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|EREGL
|26,38
|2.508.920.753
|% 3,69
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|THYAO
|19,21
|1.868.242.234
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,58
|1.748.188.215
|% 2,87
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|DOHOL
|2,72
|577.352.314
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,8097
|10,8932
|% -10,64
|
|Euro
|12,2123
|12,4197
|% -10,26
|
|Sterlin
|14,9084
|14,9832
|% -8,28
|
|Frank
|12,0962
|12,1690
|% -8,49
|
|Riyal
|2,9594
|2,9742
|% -8,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|4,53
|
|Altın Gr.
|648
|648
|-59,41
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,93
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|8,20
|8,21
|-0,75
|
|B. Petrol
|76,31
|76,31
|1,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GWIND
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17:57BAGFS
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 187 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 33, 654.00 milyon TL de
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17:56KRDMB
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 375, 924 adet işlem