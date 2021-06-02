***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ve tadil metninde düzeltme yapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 5. Maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurunun incelenmesi sürecinde, (artırılan sermaye tutarında değişiklik olmadan) tadil metninde ve buna ilişkin yönetim kurulu kararında değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 635.040Ulaşılacak Sermaye (TL) 32.387.040Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviISBIR, TREISBR00014 635.040 31.752.000,000 5000,00000 ISBIR, TREISBR00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 635.040 31.752.000,000 5000,00000İç Kaynakların Detayı :Yedek Akçeler (TL) 31.752.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.05.2021Ek AçıklamalarŞirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 5. Maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurunun incelenmesi sürecinde, tadil metninde ve buna ilişkin yönetim kurulu kararında değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda yönetim kurulumuz 17.05.2021 tarih ve 732 sayılı kararını iptal edip yerine, 02.06.2021 tarih ve 733 sayılı kararını almıştır. Yapılan değişiklik neticesinde, artırılan sermaye tutarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.İlgili yönetim kurulu kararı ile esas sözleşme tadil metni ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yöetim Kurulu Kararı ve Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939638BIST