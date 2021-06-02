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***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.06.2021 16:48



***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ve tadil metninde düzeltme yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 5. Maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurunun incelenmesi sürecinde, (artırılan sermaye tutarında değişiklik olmadan) tadil metninde ve buna ilişkin yönetim kurulu kararında değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 635.040
Ulaşılacak Sermaye (TL) 32.387.040

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
ISBIR, TREISBR00014 635.040 31.752.000,000 5000,00000 ISBIR, TREISBR00014 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 635.040 31.752.000,000 5000,00000

İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 31.752.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.05.2021

Ek Açıklamalar
Şirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 5. Maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurunun incelenmesi sürecinde, tadil metninde ve buna ilişkin yönetim kurulu kararında değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda yönetim kurulumuz 17.05.2021 tarih ve 732 sayılı kararını iptal edip yerine, 02.06.2021 tarih ve 733 sayılı kararını almıştır. Yapılan değişiklik neticesinde, artırılan sermaye tutarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.
İlgili yönetim kurulu kararı ile esas sözleşme tadil metni ekte sunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yöetim Kurulu Kararı ve Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939638


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