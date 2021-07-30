***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.07.2021 16:08
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesinin Onaylanması İçin SPK'na başvuruda bulunulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 635.040
Ulaşılacak Sermaye (TL) 32.387.040
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
ISBIR, TREISBR00014 635.040 31.752.000,000 5000,00000 ISBIR, TREISBR00014 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 635.040 31.752.000,000 5000,00000
İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 31.752.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.05.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 03.06.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.07.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 30.07.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 635.040,-TL'ndan 32.387.040,-TL'na
artırılması nedeniyle ihraç edilecek 31.752.000,-TL nominal değerli paylara ilişkin ekte verilen ihraç belgesinin onaylanması
amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 30 Temmuz 2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onay Yazısı.pdf
EK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdf
EK: 3 Onaysız İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953185
BIST